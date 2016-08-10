Dışişleri Bakanı: Suriye konusunda Rusya ile üçlü mekanizma kuracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine ilişkin olarak, "Rusya ile üçlü bir mekanizma kuruyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Bu akşam St. Petersburg'a gidiyorlar. Mit Müsteşarımızla beraber bizim bakanlıktan ve Silahlı Kuvvetlerden bir askerimiz gidecek. Daha sonra bunu daha üst düzey, dışişleri bakanlarının da katıldığı düzeyde gerçekleştireceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Rusya ile krize neden olan Rus uçağının düşürülmesi olayına karışan pilotlardan bazılarının gözaltında olduğunu açıkladı. Ancak pilotların uçağı düşürdükleri için değil, Gülen örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla alıkonulduklarını da ekledi.

"Sığınma talebi isteyen FETÖ firarisi hakkında Bulgar makamları iade kararı verdi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye, NATO ve Rusya ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ayrıca, Abdullah Büyük isimli bir 'FETÖ' mensubunun Bulgaristan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu ancak Bulgar makamlarının iade kararı verdiğini açıkladı.

"Yurtdışındaki FETÖ firarilerinden Abdullah Büyük adlı bir FETÖ mensubunun Bulgaristan'a siyasi sığınma talebi Bulgar makamları tarafından reddedildi" diyen Çavuşoğlu, "Bulgar makamları iade kararı verdi ve şu anda Türkiye'ye getiriyoruz" ifadelerini kullandı

Himmet Operasyonu kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Abdullah Büyük, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Firar ettiği anlaşılan Büyük hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu: Putin'in bir ricası oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen tarihi zirveyi değerlendirdi. Çavuşoğlu tarihi zirvede Putin'in bir ricasını olduğunu belirterek "Bizden bir ricası oldu, Rusya'nın ambargo uyguladığı ülkelerin bizim üzerimizden geçmemesi için önlem almamızı istediler. Biz zaten buna müsaade etmeyiz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katılan Bakan Çavuşoğlu, tarihi Rusya ziyaretinin dönüşünde ikili ülke arasında varılan anlaşmalar ve projelere ilişkin açıklamalar yaptı. "Türkiye ile Rusya Soğuk Savaş'ta bile ilişkilerini belli bir seviyede tuttu" diyen Çavuşoğlu, "AB'ye ya bizimle ol ya da Rusya'yla ol deme imkânı da vermedik, dengeli götürdük. Bundan sonra da Rusya ile olan ilişkilerimizi normalleştireceğiz. Yeni bir yol haritası düzenledik. Rusya ile ilişkilerimiz daha iyi noktaya gelecek. Alınan kararlar var. Biz Rusya'ya karşı herhangi bir adım atmadık, sabırlı olduk. İstemediğimiz bir hadiseydi, haklı olduğumuz halde bunu koz olarak kullanmadık" diye konuştu.

"En kısa sürede Türk Akımı

çalışmalarına başlanacak"

"İş adamlarımıza yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor. Charter seferlerin başlaması için çalışmalar da sürüyor" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke de uzmanlarını yolladı. Onla ilgili bir sıkıntı da şu anda görünmüyor. Yatırımlar konusunda birlikte çalışma konusu var. Türkiye ile Rusya arasında önemli projeler var. Akkuyu Nükleer projesi ve Türk Akımı gibi iki önemli proje var. Akkuyu projesinde çalışmaları hızlandıracağız. Türk Akımı konusunda daha önce fizibilite çalışmaları için izin vermiştik. Güney Akımı için hazırlanan ÇED raporunu kabul edeceğimizi bildirdik. En kısa sürede Türk Akımı çalışmalarına başlanacak."

"Üçlü mekanizma kuracağız"

"Suriye konusunda daha önce aramızda değişik mekanizmalar vardı. Askerler arasında dışişleri bakanlıkları arasında ve istihbaratta. Ve şimdi üçlü bir mekanizma kuruyoruz. Bu akşam St. Petersburg'a gidiyorlar. Mit Müsteşarımızla beraber bizim bakanlıktan ve Silahlı Kuvvetlerden bir askerimiz gidecek. Daha sonra bunu daha üst düzey, dışişleri bakanlarının da katıldığı düzeyde gerçekleştireceğiz."

"Nereleri vurmamamız gerektiği

konusunda bize bilgi verin"

Rusya ile Suriye savaşında "ateşkes, insani yardım ve siyasi çözüm" konularında "aynı düşündüklerini" vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin nasıl sağlanacağı konusunda farklı düşünceler olabilir. Biz özellikle sivillerin zarar gördüğü saldırıları istemiyoruz. Ve terör örgütlerinin dışındaki ılımlı muhalefete de saldırı yapılmasını uygun görmüyoruz. Halep’in kuşatılmasını da uygun görmüyoruz" diye ekledi.

Çavuşoğlu, Rus yetkililerin kendilerine Suriye'de, "nereleri vurmamamız gerektiği konusunda bize bilgi verin" dediğini de aktardı.

"NATO'ya karşı bir adım olarak görmüyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Batılı ülkelere atıfla, "Rusya ile ilişkilerimizin geleceğini onlar belirlemez" diye de konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın savunma sanayii işbirliğini artırma kararıyla ilgili ise şunları söyledi:

"NATO bölgesi dışından savunma sanayiiyle ilgili füze dâhil işbirliği yapan ülkeler var. Dolayısıyla Türkiye bugüne kadar NATO üyesi ülkelerle bu konuda işbirliği yapmak istedi. Ama elde ettiği sonuçlar bizi tatmin etmedi. O nedenle bizim başka arayışlar içine girmemiz son derece normaldir. Ama bunu NATO'ya karşı bir adım olarak görmüyoruz."

"Benim de kendi savunma sistemimi kurmam lâzım ve kendi teknolojimi başka ülkelerle işbirliği yaparak geliştirmem lâzım. O zaman da sen (Batı) bunları yapmıyorsan, bize yanaşmıyorsan müttefik olarak, Türkiye'de başka arayışlar içine girmek zorundadır. Ben bu teknolojileri geliştirmek zorundayım, kendi güvenliğimi sağlamak durumundayım, savunma sistemimi kurmak zorundayım."

"Libya'daki okulları kapatıldı"

Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin'in, Türk gıda ürünlerinin önündeki engellerin kaldırılacağını söylediğini, Türk iş adamlarına yönelik yaptırımların da kaldırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen örgütünün iki ülke ilişkilerine kastettiğini söylemişti. Bakan Çavuşoğlu bunu da hatırlatarak, Gülen örgütünün sadece Rusya ile değil tüm ülkelerle ilişkilerini bozmak için açık açık çaba sarf ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu açıklamalarında, Libya'da Gülen örgütüne âit okulların kapatıldığını da açıkladı.

