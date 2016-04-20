Dışişleri Bakanı: Süleyman Şah Türbesi'ni orijinal yerine taşıyacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin Eşme Köyü’nden geçen yıl gece yarısı operasyonu ile Türkiye sınırına getirilen Süleyman Şah türbesinin, eski yerine taşınacağını açıkladı. Çavuşoğlu, “Güvenlik sağlandıktan sonra, istikrar sağlandıktan sonra o türbeyi orijinal yerine taşımayı düşünüyoruz, planlıyoruz” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM’de HDP’nin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmeleri sırasında Süleyman Şah tartışması yaşandı. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “Süleyman Şah Türbesi’nin oradan kaldırılması sırasında PKK’yla, PYD’yle ve onların siyasal uzantılarıyla İstanbul’da iş tutuldu mu, tutulmadı mı? Bunu nasıl yaptınız? Buna niye müsaade ettiniz?” diye sordu.

Yerel unsurlara "Vururuz" dedik

Bakan Çavuşoğlu ise bu iddiaya ‘”Doğru değil, biz burada DAİŞ ve bölgedeki çatışmalardan dolayı bir tehdit oluşunca türbeyi geçici olarak taşımak istedik, kararımızı verdik ve o kararı verdikten sonra da oradaki unsurların hepsine şunu söyledik: ‘Sakın ha karşımıza çıkmayın, karşımıza çıkanı vururuz’ dedik ve operasyonu da yaptık. Dolayısıyla, PYD, YPG’yle iş birliği kesinlikle söz konusu değildir.”

Tekrar taşımayı düşünüyoruz

Tartışma sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Bakan Çavuşoğlu’na “Sayın Bakan, tekrar geri mi gidecek?” diye laf attı. Sataşma üzerine Bakan, “Tabii ki, güvenlik sağlandıktan sonra, istikrar sağlandıktan sonra o türbeyi orijinal yerine taşımayı düşünüyoruz, planlıyoruz” dedi.

Geçen yıl taşındı

Türbe, geçtiğimiz yıl bir şehidin verildiği Şah Fırat operasyonuyla taşınmıştı. IŞİD, bir video yayınlayarak, 3 gün içinde türbenin taşınmaması halinde yerle bir edeceği tehdidinde bulundu. Türkiye de, 22 Şubat 2015’te gece yarısı düzenlediği bir operasyonla türbeyi Şanlıurfa sınırına yakın bölgeye getirdi.