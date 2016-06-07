Dışişleri Bakanı: ABD, Menbiç ve YPG konusunda bize garanti verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Fırat’ın batısında YPG’liler lojistik destek vermek istiyorsa o ayrı ama özellikle operasyonlar bittikten sonra batısında bir tane bile YPG’li istemeyiz. ABD de bu konuda garanti verdi” dedi. Çavuşoğlu, ayrıca, “YPG’nin gittiği yerlerde etnik temizlik yaptığını” iddia etti.

Menbiç opersyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Menbiç bölgesinin temizlenmesini ve bu bölgenin kapatılmasını en çok biz isteriz. Çünkü bu bölgeden en çok saldırı bize geliyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi.

“Obama’ya net bir şekilde söyledik”

“Müttefiği olan Türkiye’ye sürekli saldırıda bulunan terörist gönderen, Ankara’daki saldırıların faili olan ve kamplarında terörist eğiten bir YPG/PYD ile terörle mücadele etme konusunda her zaman en önde olduğunu söyleyen bir ülkenin işbirliği yapması kabul edilemez.

Biz başından beri bu konuda farklı düşünüyorduk ve başta Obama olmak üzere düşüncelerimizi tüm muhataplarımıza çok net bir şekilde söyledik. Ama arazide bu işbirliğinin belli bir çerçevede halen devam ettiğini maalesef görüyoruz.

Menbiç bölgesinin temizlenmesini ve bu bölgenin kapatılmasını en çok biz isteriz. Çünkü bu bölgeden en çok saldırı bize geliyor. Dolayısıyla sınırımızda bir terör örgütünün olmasını istemeyiz ama başka bir terör örgütünün de olmasını istemeyiz.

“Bir tane bile YPG’li istemeyiz”

“O nedenle kuzeyden iki taraftan gidip temizleyerek Rakka’ya kadar gidilmesini istemiştik. Münbiç’e yönelik Suriye Demokratik Koalisyonu vardı. Onlar da olabilir dedik fakat içlerinde PYD’li varsa bunların da operasyon bittikten hemen ayrılması lazım dedik.

Fırat’ın batısında YPG’liler lojistik destek vermek istiyorsa o ayrı ama özellikle operasyonlar bittikten sonra batısında bir tane bile YPG’li istemeyiz. ABD de bu konuda garanti verdi. Eğer sözünde durursa garanti verdi. Çünkü YPG/PYD gittiği yerlerde etnik temizlik yapıyor.”