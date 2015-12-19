Dışişleri Bakanı: İsrail bir şartımızı yerine getirdi, diğer ikisi için görüşüyoruz

Türkiye ve İsrail'in Mavi Marmara baskını sonrasında bozulan ikili ilişkileri düzeltmek ve doğalgaz ticaretine başlamak amacıyla imzaladıkları belirtilen ön anlaşmayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim şartlarımızdan bir tanesi yerine geldi. Diğer iki şartın yerine gelmesi için uzmanlar düzeyinde bu tür görüşmeler oluyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki günlerde şekilleneceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tabii ki görüşmeler olacak, devam etmelidir. Bizim şartlarımızdan bir tanesi yerine geldi. Diğer iki şartın yerine gelmesi için uzmanlar düzeyinde bu tür görüşmeler oluyor. Nasıl kararlaştırılacak? Hangi adımlar atılacak? Ama henüz bir somut adım atılmış değil. Görüşmeler devam ediyor. İleriki süreçte bunun nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Görüşme olmadan tüm bunların detaylarını konuşmak mümkün değil. Bu görüşmelerin devam etmesi gerekir.”

Dün birçok ajansın İsrailli yetkililere dayandırarak paylaştıkları haberde, Türkiye ile İsrail'in İsviçre'de anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Mutabakata göre İsrail Mavi Marmara baskını için Türkiye'ye tazminat ödeyecek ve Türkiye de İsrail askerleri hakkındaki davalardan vazgeçecek. İki ülkenin büyükelçileri geri dönerek görevine başlayacak.

Ön anlaşmadaki diğer maddelere göre Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden, İsrail'in askerlerinin kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili suçladığı Salih El Aruri Türkiye'den sınır dışı edilecek. Hamas'ın Türkiye'deki aktiviteleri sınırlandırılacak. En kritik madde ise anlaşma imzalandığı andan itibaren Türkiye ve İsrail gaz arama çalışmalarında işbirliği yapmayı, Türkiye, İsrail gazı almayı ve Avrupa’ya İsrail gazının taşınması için boru hattı inşasını kabul etmesi.