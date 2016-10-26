Dışişleri Bakanı: Fırat Kalkanı harekâtı El Bab'a inene kadar sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Fırat Kalkanı harekâtının El Bab'a ulaşana kadar süreceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu operasyonun tek amacının bölgeden IŞİD'in tamamen temizlenmesi olduğunu da ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ahmed Abdulaziz Gandur ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Suriye rejimi, DAEŞ ile mücadele eden güçlere saldırıyor. Rejimin ve destekçilerinin ajandasının ne olduğunu görüyoruz. Rejim güçlerinin ÖSO'ya saldırısı operasyonu durdurmaz. Bunlar bizim DAEŞ'e karşı mücadelemizi durdurmaz. Fırat Kalkanı Operasyonu da devam edecektir. Bu operasyonun tek amacı bu bölgeden DAEŞ'i temizlemektir.

El Bab'a kadar bu operasyon ilerleyecektir ve bu bölgeyi güvenli bölge ilan etmeliyiz ki insanlar dönebilsin. Biz Irak'ta mezhepçi yaklaşımlara hep karşı olduk. Maliki'den bu yana bu mezhepçi anlayışın ne kadar tehlikeli olduğunu Irak'ta Suriye'de gördük. Fakat bunlardan ders alınmadığı açıkça ortadadır. Haşdi Şabi'nin Musul'a girmek istediğini görüyoruz. DAEŞ'le mücadele yerel güçlerle yapılmalı. Musul ve Telafer'de etnik dengeler dikkate alınmalı. Bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir duruma gelirse, kendi güvenliğimizi sağlamak için her türlü tedbirimizi alırız, bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Telafer'de tehdit oluşursa da tedbir alırız. Oradaki kardeşlerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık."