Dışişleri Bakanı: Esed rejimini Suriye'nin başından bir an önce uzaklaştırmalıyız; yeni göç dalgaları olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'de rejimi hedef aldığı füze saldırısıyla ilgili olarak, ABD'nin müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Bu saldırılar yüzünden yeni göç dalgaları olabilir. Bu rejimi Suriye'nin başından bir an önce uzaklaştırmamız lazım" dedi.

Alanya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Birçok yöntemle insanları öldürdü. Bu kişi hem hukuk önünde hesap vermeli hem de ellerindeki imkanlar yok edilmeli. ABD'nin müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Böyle bir rejimi destekleyenlere de diyoruz ki; gelin Suriye'nin milli birlik ve bütünlüğünü sağlayalım. Bir kişinin arkasında durmayalım. Bu kişileri meşrulaştırmamız lazım. Diğer taraftan bundan sonra hangi adımları atacağız? Dün Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarıyla görüştük. Lavrov ve Tillerson ile görüşmek için temasa geçtik. Bu saldırılar yüzünden yeni göç dalgaları olabilir. Suriye içinde güvenli bölgeler her zamandan daha fazla önem arz ediyor. Bunları genişletmemiz lazım. Evlerini terk etmek zorunda kalan kişileri de buralarda barındırmamız lazım. Bu rejimi Suriye'nin başından bir an önce uzaklaştırmamız lazım. Esadsız bir geçiş hükümetine ihtiyacımız var.

Geçiş hükümeti, siyasi çözüm ve yeni bir anayasa için hazırlıklara başlanmalı. Kendisi uzaklaşmak istemiyor. Hala da insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bu kişinin buradan uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa, bunları atmak lazım. Biz siyasi çözüm için çok çabaladık. Astana süreci bizim adımlarımızla başladı. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Esad ile DAEŞ arasında tercih yapılmaması için DAEŞ'e karşı mücadelemiz de sürecek."