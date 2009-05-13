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Politika

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yarın Olli Rehn'le görüşecek

13 Mayıs 2009 22:04

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile görüşecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, sabah kahvaltısında bir araya gelecek Davutğlu ve Rehn'in Grand Hotel'de ortak basın toplantısı düzenleceği bildirildi.

Açıklamada, Davutoğlu ve Rehn'in ilk görüşmesinde Türkiye'nin katılım süreci dahil Türkiye-AB ilişkileriyle enerji alanında işbirliği, Güney Kafkasya'nın istikrarı ve Orta Doğu barışı gibi stratejik konuların ele alınacağı kaydedildi.

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