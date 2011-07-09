-DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU KKTC'DE LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere özel bir uçakla KKTC'ye geldi. Bakan Davutoğlu'nu, Ercan Havaalanında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ile diğer yetkililer karşıladı. Havaalanında açıklama yapmayan Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük ile görüşecek. Davutoğlu, temaslarının sonunda KKTC'den ayrılmadan önce Eroğlu ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu da KKTC'ye geldi. Bayan Davutoğlu'nu, KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün'ün annesi Tangör Özgürgün çiçeklerle karşıladı. Bu arada Bakan Davutoğlu'na, Ercan Havaalanı çıkışında Konyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nden bir grup Türkiye vatandaşı sevgi gösterisinde bulundu. Grubun, üzerinde ''Konya'nın gururu, Sayın Davutoğlu Hoşgeldiniz'' yazan pankartlar taşıdıkları görüldü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, araçtan inerek vatandaşlarla selamlaştı.