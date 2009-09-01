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Politika

Dışışleri Bakanı Davutoğlu KKTC'de

01 Eylül 2009 16:23

İkinci tur Kıbrıs müzakereleri öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere dün gece KKTC'ye gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Hilmi Akın Zorlu'yu ziyaret etti.
KTBK Karargahına gelişinde Korgeneral Zorlu tarafından karşılanan Bakan Davutoğlu, görüşme öncesinde Şeref Salonu ve Müzesi'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı eşlik eti.
Açıklama yapılmayan görüşmede, sadece görüntü alınmasına izin verildi.

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