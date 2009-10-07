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Politika

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Hollanda'ya gitti

07 Ekim 2009 01:43

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Maxime Verhagen'in davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Hollanda'ya gitti.

Ahmet Davutoğlu'nun, Hollanda'daki görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Ziyaret sırasında iki ülke dışişleri bakanları, Mart 2008 tarihli İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesine İlişkin Anlayış Muhtırası uyarınca Türkiye-Hollanda Üçüncü Konferansı'nın açılışını yapacak.

Davutoğlu, ziyareti sırasında, ülkenin önemli düşünce kuruluşlarından Societeit de Witte'de, Türkiye Enstitüsü ve Clingendael Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda Türk Dış Politikası ve AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı bir konuşma yapacak.

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