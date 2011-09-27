-Dışişleri Bakanı Davutoğlu BM'de BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM'de ''İşkenceye Karşı Sözleşmenin Ek İhtiyari Protokolünün Onay Belgesini'' tevdi etti. BM'de düzenlenen törende, Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin İşkenceye Karşı Sözleşmenin Ek İhtiyari Protokolünü onayladığına ilişkin belgeyi BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un hukuk işlerinden sorumlu yardımcısı Patricia O'Brien'a tevdi etti. Törene Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da katıldı. Törenin ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Lübnan'ın Başbakanı Necip Mikati ile görüşmek üzere Güvenlik Konseyi başkanlık odasına girdi.