T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Washington ziyareti ertelendi

Ziyaretin, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiği belirtildi

15 Mart 2018 12:13

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta gerçekleşmesi öngörülen Washington ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a giderek Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suriye özellikle de Münbiç konusunda iki ülkenin atacağı adımlar konusunda görüşmeler yapması öngörülüyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Tillerson'ı görevden alarak dışişleri bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atamıştı.

Gazetecilere bilgi veren Aksoy bu ziyaretin ertelendiğini belirtirken, yeni dışişleri bakanı ile yapılacak görüşmenin tarihine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.

Dün Moskova'daki temasları sırasında düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu bu görev değişikliği nedeniyle bu ziyaretin ertelenebileceğini belirtirken, "Yeni bakan kim olursa olsun bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor" demişti.

ETİKETLER

Çavuşoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24