Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç'ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ""Yol haritası uygulanırsa askeri müdahaleye gerek kalmayacak. YPG Münbiç'ten çekilecek, buraları kimin yöneteceğine karar vereceğiz. Yol haritası uygulanırsa hiçbir sorun kalmaz" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerini alması halinde ABD'nin yaptırım uygulayacağı iddialarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Alırsan yaptırım uygularım', böyle yaklaşımları Türkiye kabul etmez. Bundan sonra birlikte ne yapabilirizi konuşacaksak biz buna varız" açıklamasında bulundu.

Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yol haritası uygulanırsa askeri müdahaleye gerek kalmayacak. YPG Münbiç'ten çekilecek, buraları kimin yöneteceğine karar vereceğiz. Yol haritası uygulanırsa hiçbir sorun kalmaz. Esasen bu Suriye'nin geleceği için de önemli. Suriye'nin istikrar ve birliği anlamında da önemli bir adım. Aksi takdirde, Afrin ve Kuzey Irak'ta olduğu gibi bu teröristlere müdahale etmek zorundayız.

ABD'nin bize yönelik sözleri oldu. 2016'dan bu yana diyelim. O sözlerin tutulmadığını gördük. Bu sözlerin nasıl tutulduğunu görmek için çalışma gruplarını kurduk. Bugün Pompeo'yu çok kararlı gördüm. Bir an önce uygulama safhasına geçelim dedi. Diğer taraftan Münbiç dışında İdlib'de de terörist gruplar var. Diğer bölgelerden silahlarıyla birlikte buraya geldiler. Buradaki gruplara karşı neler yapmamız gerektiğini de konuştuk. Bu teröristleri bahane ederek rejimin de buralara saldırmaması gerekiyor. Bu yol haritası uygulanırsa dememizin sebebi, henüz daha onaylanma safhasında olması. Takvime dayalı bir uygulama safhası var.

Münbiç'te Fransa veya İngiltere yok, ABD ile beraber hareket edeceğiz. Şu anda böyle gözüklüyor.

Rahip Brunson konusu hukuki bir konu. Siyasi motivli bir konu da değil. Suçlamaların ne olduğunu herkes görüyor. Türkiye'de rahipler, din adamları, patrikler, yani farklı dinlerden birçok din adamı, kendi dinlerine mensup kişilerle özgürce ibadetlerini yerine getiriyor. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yaptığı işle ilgili bir konu değil. Konsolosluk erişimi, ailesinin erişimi gibi konularda elimizden geleni yaptık. Böyle hukuki konularda birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Her anlaşamadığımız konuda böyle tehditvari açıklamalar olmaz. Bizim de karşı adımlarımız olur. Hiçbir taraf bundan karlı çıkmaz. Her konuyu samimi bir şekilde konuşmamız lazım.

S-400 konusu da gündeme geldi. Süreci anlattık. Sizden almak istedik, mümkün olmadı dedik. Biz yaptırımla ilgili yasa çıkmadan önce bu süreci tamamladık. Bundan sonraki süreçte Patriot veya diğer hava savunma sistemleri, müttefiklerimizden engelsiz bir şekilde iyi teklif gelirse niye değerlendirmeyelim. 'S-400 alırsan yaptırım uygularım' bize işlemez. S-400'le ilgili süreç tamamlandı. Ama bizim daha da ihtiyacımız var hava savunma sistemine.

ABD Dışişleri'nden açıklama

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Görüşmede müttefiklik ve yakın iletişimin önemi vurgulandı. Münbiç'te ortak yol bulmak için kurulan mekanizmaya destek verildi" denildi.