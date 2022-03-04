T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Aliyev ile görüşecek

04 Mart 2022 16:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: 

"Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir"

TIKLAYIN | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz

 

 

mevlüt çavuşoğludışişleriazerbaycan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24