Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir"

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