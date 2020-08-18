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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela'da

Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından Venezuela'da da resmi temaslarda bulunacak

18 Ağustos 2020 19:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi.

Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'nın başkenti Karakas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, havaalanında karşılanmasının ardından Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret sırasında müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanması ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor. (İHA)

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