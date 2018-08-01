Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde bir telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti. Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü. Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması bekleniyor.