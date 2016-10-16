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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'deki hedefini açıkladı

"Irak'ta mezhepçiliği biz getirmedik"

16 Ekim 2016 22:25

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, bakanlık resmi konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefinin Bab ilçesine kadar gidilmesi olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı ile basın toplantısı yapan Bakan Çavuşoğlu, "Musul operasyonu tam olarak başlamış değil" ifadelerini kullanırken "Irak'ta mezhepçiliği biz getirmedik" dedi.

Çavuşoğlu'nun sözleri şöyle:

"Bizim Irak'ta Musul operasyonu ile düşüncemiz gayet net. Her şeyden önce Şii milislerle değil, Irak ordusu ve yerel kuvvetlerle bu operasyonun başarılması gerekiyor. Bölgede Peşmerge var. Onlardan da destek alınır. İnsanları DAEŞ ve Şii gruplar arasında tercih yapmaya zorlamamız gerekiyor. Aynı şekilde Rakka'da da, PKK, PYD, DAEŞ arasında tercih yapmaya zorlanıyor. Neden iki kötüden birini seçmek zorunda kalsınlar. Yerel kuvvetler ve Irak ordusu yapsın operasyonu, Peşmerge destek versin. Kısa süre içerisinde Cerablus ve ötesinde DAEŞ temizlendiyse Irak ve Suriye'nin tüm bölgelerinden temizlensin”

"Irak ve Suriye'deki her gelişmenin Türkiye'ye etkisi oluyor. Bunu sadece göç boyutuyla değil, terör boyutuyla da değerlendirmek gerekiyor. Türkiye, PKK ve DAEŞ'in hedefi oluyor. Bizi tehdit edecek her türlü gelişmeye karşı uluslararası haklardan kaynaklanan her hakkımızı da kullanırız"

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Mevlüt ÇavuşoğluFırat Kalkanı HarekatıEl BabIŞİD

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