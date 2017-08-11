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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Rusya karşıtı yaptırımları onaylamıyor

"Yaptırımlar ekonomimize zarar veriyor"

11 Ağustos 2017 18:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımları onaylamadığını söyledi. Çavuşoğlu, bu yaptırımların Ankara'nın ekonomisine zarar verdiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Çavuşoğlu, "Türkiye geçmişte yaptırımlardan çok çekti. Komşularımıza ve partnerlerimize (Rusya) karşı yaptırımlar bizim ekonomimize çok zarar verdi. Bu yüzden, yaptırımları duyduğumuz zaman, bunu onaylamıyoruz. Bu yüzden Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadık ve siyasi iş birliğini tercih ettik" diye konuştu.

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