Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm mazlumlar Erdoğan kazansın diye dua ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Seçimde gördük ki dünyadaki tüm mazlumlar ve ümmet Recep Tayyip Erdoğan kazansın diye dua ettiler" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlü olursa, ekonomimiz ne kadar güçlenirse dünya mazlumlarına o kadar daha çok yardım ederiz." dedi.

"Türkiye tüm müttefikleri için vazgeçilmez bir ülkedir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece ABD için değil tüm müttefikleri için vazgeçilmez bir ülke olduğunu söyledi.