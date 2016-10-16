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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörist El Nusra Halep'ten ayrılmalı!

İran, Rusya, Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki iç savaş gündemiyle Lozan'da toplandı

16 Ekim 2016 01:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Rusya, Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki iç savaş gündemiyle Lozan'da yaptığı toplantının ardından konuştu. Çavuşoğlu, açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu "Terörist El Nusra Halep'ten derhal ayrılmalı" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kesin çözüm için siyasi müzakerelerin başlaması gerekiyor. Herkes bu konuda hemfikir. Rejim ve muhalefet çözüm vizyonunu paylaşmalı. Ateşkes tüm Suriye'ye yayılmalı.

"DAEŞ'e karşı ilerlemeler devam ediyor. İnsani yardımların ulaşması için çatışmaların durdurulması gerekiyor. Terörist El Nusra Halep'ten derhal ayrılmalı görüşü var.

"Ateşkeste uzlaşma sağlandı gibi bir şey beklenmiyordu zaten. Kesin sonuç çıkmadı ama insan, yardım konusunda görüş birliği var. Ateşkes mi önce olsun El Nusra mı önce terk etsin, bu konularda farklı görüşler oldu.

"Ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması, siyasi çözüm konusunda vizyonumuzu paylaştık. Görüş birliği içinde olduğumuz konular var"

"Görüş biriliği içinde olduğumuz konular var. Görüşmeler devam edecek. Kesin sonuç yok. Bazı konularda görüş birliği var.

"Herşeyden önce yardım konvoylarının vurulmaması garantisini herkesin vermesi gerekiyor.

"Biz toplantıda 15-20 dakikada bir insani yardım konvoylarının önemini vurguladık."

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