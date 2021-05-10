Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Böylece Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ve bir daha çıkamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastinden bu yana ilk kez üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş olacak.