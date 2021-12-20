Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şartlar uyarsa Kabil Havalimanı'nı Katar ile birlikte işletiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Katar şirketinin Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladığını belirterek "Şartlarımız uyarsa Kabil Havalimanı'nı Katar ile birlikte işletiriz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı havayolu şirketlerinin Erivan-İstanbul seferlerine başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar... Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek'' dedi.

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, "Bazı şirketler Erivan-İstanbul seferlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

'TURKOVAC açıklaması

Çavuşoğlu, ''TURKOVAC konusunda piyasaya girdiği zaman kardeşlerimizle de paylaşmaktan memnuniyet duyacağız, bugüne kadar aşıya ulaşamayan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız, kardeş Malezya halkının ulaşmasından memnuniyet duyacağız'' şeklinde konuştu.