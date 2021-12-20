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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Şartlar uyarsa Kabil Havalimanı'nı Katar ile birlikte işletiriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı havayolu şirketlerinin Erivan-İstanbul seferlerine başlayacağını söyledi.

20 Aralık 2021 13:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Katar şirketinin Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat  imzaladığını belirterek "Şartlarımız uyarsa Kabil Havalimanı'nı Katar ile birlikte işletiriz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı havayolu şirketlerinin Erivan-İstanbul seferlerine başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara’da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, "Bazı şirketler Erivan-İstanbul seferlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

'TURKOVAC açıklaması

Çavuşoğlu, ''TURKOVAC konusunda piyasaya girdiği zaman kardeşlerimizle de paylaşmaktan memnuniyet duyacağız, bugüne kadar aşıya ulaşamayan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız, kardeş Malezya halkının ulaşmasından memnuniyet duyacağız'' şeklinde konuştu.

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