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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile TSK üssüne yapılan saldırıyı görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki TSK üssüne PKK provokasyonuyla saldırı olduğunu açıklamıştı

26 Ocak 2019 23:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

IKBY Başbakanı Barzani, görüşmede, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üst bölgesine gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği"ni kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti.

Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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