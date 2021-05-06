Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mısır açıklaması: Önümüzdeki süreçte ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecek

"Bu iki günlük görüşmeyi her iki taraf da değerlendirecek. Arkadaşlar döndükten sonra konuşacağız. Daha sonra hangi adımlar atılabilir bu konularda da yine birlikte görüş alışverişinde bulunacağız. Şimdi Kahire'de bir görüşme oldu. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile biz zaten geçmiş dönemlerde de New York marjında, Uluslararası Suriye Destek Grubu Toplantıları marjında, İslam İşbirliği Toplantıları marjında, Türkiye'de yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bazı toplantılara da katılmıştık. Zaten bu anlamda her zaman görüştüğümüz bir arkadaşımız. En son Ramazan tebriği için de beni aramıştı. Bu gemi kazasında ben kendisini aramıştım, yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Önümüzdeki süreçte tabii ilişkileri normalleştirmek için atılabilecek adımlar konusunda görüşmeler devam edecektir."