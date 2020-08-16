Çavuşoğlu'ndan Biden tepkisi: Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte verdik, Kürt kardeşlerimiz kurucu Meclis'te de vardı; sen kimsin Kürtlerin Meclis'e girmesini sağladık diyorsun?

Görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin, "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımları anlattık" açıklamasını yaptı.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın sekiz ay önce Türkiye ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gündem olan sözlerini de değerlendiren Çavuşoğlu, "Medyaya yeni yansıyan açıklamalarına bakınca insan üzülüyor. İnsan her şeyden önce konuşma üslubuna bakınca üzülüyor. Çok ciddi hatalar, bilgi noksanlığı var. Hükümet unsurları diye bir kelime kullanmış. Obama döneminde bunlar sanırım hep teröristlerle yatıp kalktıkları için 'unsur' kelimesini kullanıyor. Dayatmaları kökten reddediyoruz. Cahilce bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez. Böylesi bir açıklamaya uzun bir cevap verdim, hak etmedi ama" diye konuştu.

Pompeo'ya, harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunu ve bu süreçteki yapıcı yaklaşımını anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı davasını ve kıta sahanlığını da mevkidaşına aktardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun" şeklinde konuştu.

"Biden'ın ifadeleri diplomatik teamüllere aykırı"

Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, bir devlet adamı olan Biden'ın konuşmalarının, diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve konuşmasında ciddi maddi hataların bulunduğunu söyledi.

Biden'ın, "hükümet unsurları" şeklinde bir terminoloji kullandığını hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanırım, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'nın yardımcısıyken, bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için unsur diye hitap ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının iradesiyle seçilmiş hükümetin, 'hükümet unsurları" diye değerlendirilmesi gerçekten inanılacak bir şey değil. Bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum."

"Sen kimsin Kürtlerin Meclis'e girmesini sağladık diyorsun?"

Çavuşoğlu, Biden'ın, "Kürt kökenlilerin Meclis'e girmelerini sağladık" şeklinde 'haddini aşan ifadeler de kullandığını' söyleyerek, "Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale Savaşı'nı hep birlikte verdik ve Kürt kardeşlerimiz kurucu Meclis'te de vardı. Dolayısıyla sen kimsin Kürtlerin Meclis'e girmesini sağladık diyorsun?" ifadelerini kullandı.

Biden'ın Kürt kelimesinden anladığının "PKK gibi teröristler" olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimiz tabii ki Meclis'te, hükümette, bürokraside, sporda, eğitimde, toplumun her yerinde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda da (Biden'ın) haddini aştığını görüyoruz" dedi.

​Çavuşoğlu, Biden'ın, 2014'te Türkiye'ye ilişkin Orta Doğu'da yaptığı bir konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak özür dilediğini hatırlattı.

Biden'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Ankara'ya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın huzurunda (Biden) özür dilemişti 'daha önce gelmemiz lazımdı' diye. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre, o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, esasen Biden'ın ifadelerinin, 20. yüzyılın anlayışının yansımaları olduğuna işaret ederek, o dönemki anlayışla büyük ülkelerin, her ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini ve istediği rejimleri değiştirdiğini kaydetti.

Buna karşılık, dünyanın ve özellikle Türkiye'nin çok değiştiğini unuttuklarını dile getiren Çavuşoğlu, artık Türkiye'nin çok farklı bir Türkiye olduğunu ve Türk milletinin böyle dayatmaları kökten reddettiğini kaydetti.

BAE-İsrail normalleşme anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ilişkilerindeki normalleşmeye ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin tutumunun net ve bugüne kadar Filistin davasının sonuna kadar savunucusu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs bizim ortak, kutsal davamızdır. Bunu savunmak da her Müslüman gibi bizim de görevimizdir. Bu anlaşma bir kere, zaten kim memnun bundan? İsrail memnun. Sonuçta İsrail diyor ki, 'Ben işgal etmeye devam edeceğim.' diyor. 'Geciktirdik' diye savunmaya çalışıyorlar. 'Ortadan kaldırdık ya da durduk' demiyor, 'geciktirdik'. Yani, bugün olmadı, yarın oldu, yaptığınız anlaşmayı meşru mu kılar İsrail'in bir gün iki gün gecikmesi? İki devletli çözümü öldüren, ilhakı meşrulaştıran bir anlaşma imzalıyorsun, bunu da anlatmaya çalışıyorsun."

Bu süreçte Filistinlilerle de istişare edilmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunlar kimlerin kuklasıdır, kimin hizmetindedir esasen kendi halkları da görüyor" dedi.

Çavuşoğlu, Kuveyt'ten gelen açıklamanın da memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, burada Filistinlilerin kabul etmeyeceği bir çözüme 'hayır' demeliyiz. Zaten çözümün parametreleri ortada. Yani iki devletli çözüm. Onun da parametleri var. Hiç bir şeye bakmıyorlarsa Arap Barış Planına baksınlar. Şimdi diyorlar ya, 'Türkler Arapların yönetimine karışıyor.' Bunu Abu Dabi yönetimi çok söylüyor. İşte Arap Ligi içinde, diğer platformlarda hep bunu söylüyorlar. Peki, sen Arap Barış Planına ihanet ettin mi, etmedin mi? Bugün Arap ülkelerine en çok zararı kim veriyor? Yemen'i kim katlediyor? Sizin yüzünüzden ölüyor. Yemen'i bölmeye çalışan kim? Türkiye mi? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu konuda hatta iş birliği yaptıkları diğer ülkelerle de görüş ayrılığına düştüklerini görüyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, sürece ilişkin, "Filistin davasına da açıkça ihanet etmişlerdir." ifadesini kullandı.