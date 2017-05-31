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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri için adaya gidiyor

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek

31 Mayıs 2017 02:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili temaslarda bulunmak üzere adaya gidiyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, yarın akşam Kıbrıs'a gitmesi beklenen Çavuşoğlu, perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere heyeti, hükümet ve mecliste temsil edilen siyasi partilerle müzakere süreciyle ilgili değerlendirme toplantıları yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanıyla da bir araya gelecek.

Çavuşoğlu'nun perşembe akşamı adadan ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Espen Barth Eide, Rum ve Türk tarafını Cenevre'de tekrar masa başına oturmak için yürüttüğü mekik diplomasisine son verdiğini açıklamıştı.

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