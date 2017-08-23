Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Irak’ın birlik ve beraberliğini korumak için yanlarında olduğumuzu vurgulamak için buradayız”

Galip ERAYDIN, İstanbul (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıda şunları söyledi:

“Ortak gündeminde yer alan ortak çıkarlarımızı ilgilendiren konularda samimi bir konuşma ortamı bulduk. Telafer’de de DEAŞ\'a karşı operasyon başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Irak\'ta diğer bölgelerde de DEAŞ\'ın temizlenmesine destek veriyoruz. Telafar\'de Türkmen kimliğinin korunması yönündeki düşüncelerimizi de kendisi ile paylaştık. DEAŞ sonrası Irak’ın yeniden imarı ve uzlaşı çabalarına da desteğimizi güçlü bir şekilde vereceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün buraya Irak\'ın siyasi bütünlük ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir daha vurgulamak üzere geldik. Irak’ın birlik ve beraberliğini korumak için yanlarında olduğumuzu vurgulamak için buradayız. PKK da DEAŞ gibi bir tehdittir ve PKK’nın da Irak’tan temizlenmesi için beraber hareket edeceğiz. Irak’ta ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ekonomik işbirliğimizi güçlendirip ikili ticaret hacmimizi arttırmak istiyoruz. Türkiye ve Irak’ın kaderleri ortaktır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Bu anlayışla inşallah ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.”

SORU – CEVAP



Soru – cevap bölümünde Erbil ve Bağdat ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, “Erbil ile Bağdat arasında tüm sorunların, Irak’ın sınır ve toprak bütünlüğü içinde karşılıklı anlayış ile çözülmesini arzu ediyoruz. Erbil’in Irak anayasasında yer alan haklarının verilmesi de önemli. Ama Irak’ın sınır ve toprak bütünlüğü içinde yer alarak bu haklardan yararlanır. Biz de Irak Bölgesel Yönetimini destekledik, DEAŞ’a karşı Peşmerge’yi eğittik donattık. Fakat Erbil’in attığı yanlış adımları da kendilerine doğrudan söyledik. Kerkük’te Irak anayasasına karşı bölgesel yönetim bayrağının çekilmesi yanlıştı. Aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu kendilerine bugüne kadar söyledik, bugünkü görüşmemizde de söyleyeceğiz. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi noktasında biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

BAŞİKA

Başika kampı ile ilgili soruya Çavuşoğlu, “Başika konusunu kardeşim Caferi ile samimi şekilde değerlendirdik. Başika, Irak’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı ve burada Irak’ın öz evlatları DEAŞ’e karşı eğitildi, donatıldı. 700’den fazla DEAŞ mensubu bu kamp sayesinde temizlendi. Bu güçler Musul operasyonuna da katkı sağladı. Şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getiriyor. Başika kampının iç siyasette yarattığı hassasiyetin farkındayız. Başbakanımızın ziyaretinde de vurgulandığı gibi Başika kampı ile ilgili kararı Irak yönetimi ile beraber vereceğiz. Özel temsilcilerimiz de zaten teknik görüşmeleri sürdürüyorlar” şeklinde yanıt verdi.



Çavuşoğlu, “Erbil’den beklentimiz referandum talebinden vazgeçmeleridir. Kürt kardeşlerimizin menfaati ve geleceği Irak’ın bütünlüğündedir. Bu görüş ve taleplerimizi de bugün kendilerine ileteceğiz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısı