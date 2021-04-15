Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erbil ve Başika saldırıları görüşüldü; Barzani başsağlığı dileğinde bulundu.
Saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:
"Irak’ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda şehadete yürüyen Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
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