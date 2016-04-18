Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hakkında verilen gensoru kabul edilmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında "Türkiye'yi ve çevre ülkeleri istikrarsızlığa sürüklediği ve küresel denklemde aktör olmaktan uzaklaştırdığı" iddiasıyla HDP tarafından verilen gensoru kabul edilmedi.

Habertürk'ün haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, önergeyi veren grup adına konuşan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in kendisi hakkındaki değerlendirmelerine katılmadığını belirterek dış politikayla ilgili gelişmeler konusunda daima Meclis'te bilgi verdiğini söyledi.

HDP'nin gensoru önergesinin 'iftiraya dayalı' olduğunu iddia eden Çavuşoğlu'nun konuşması şöyle:

"Suriye ve bölgede çözüm ümidi varsa mutlaka bunda Türkiye'nin önemli bir rolü vardır. Bugün 2.7 milyon Suriyeliyi evimize alıyoruz. 2.7 milyon Suriyeliye 10 milyar dolardan fazla para harcadık. Bu bizim gurur duyacağımız bir şey. Ve harcamaya da devam edeceğiz. Bu insanlara duyarsız kalamayız.

"Süleyman Şah Türbesi ile ilgili iddialar var. Neymiş efendim Süleyman Şah Türbesinin geçici olarak taşınmasında oradaki YPG-PYD ile işbirliği yapmışız. Bu doğru değildir. Biz burada DAEŞ'ten dolayı bir tehdit oluşunca türbeyi geçici olarak taşımak istedik. Kararımızı verdik. Sonra da oradaki unsurların hepsine 'sakın ha karşımıza çıkmayın, karşımıza çıkanı vururuz' dedik. Ve operasyon kararı aldık. Bir kaza neticesinde bir astsubayımız şehit oldu. PYD-YPG ile işbirliği söz konusu değildir.

"O gece bizzat karargahta Başbakanımız Ahmet Davutoğlu operasyonu yürütmüştür. Sabaha kadar uyumamıştır. Güvenlik ve istikrar sağlandıktan sonra o türbeyi orijinal yerine taşımayı planlıyoruz. O operasyondan sonra Türkiye ve Türk askerinin dünyadaki saygınlığı bir kere daha artmıştır. Dolayısıyla bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok. PYD ve YPG'ye gelince zamanında uyarıları yaptık PKK'ya yaptığımız gibi. Silahı bırakacaksınız, terörü bırakacaksınız diye. Ama Suriye'yi bölmek amacıyla hareket ettiği için silahı bırakmadı.

"Salih Müslim Kandil'den niye geldi? Esad tarafından ve bugün ki muhalefetin koordinasyonu Başbakan olduğu dönemde Kandil'den indirildi. Suriye'de de teröristleri organize ederek Türkiye'ye karşı saldırıları başlatın diye talimat verdi. Bugün ki muhalefet iye almıyor PYD'yi içine. Terör örgütü olduğu için. Bu gerçekleri herkesin bilmesi gerekiyor."