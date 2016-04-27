Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan siyasi çözüm istemiyor, Rusya'nın iddiaları ciddiyetsiz

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 7’nci Küresel Forumu’na katılan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’da Ermenistan tarafının siyasi çözüm istemediğini ve ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, Rusya Başbakanı Medvedev'in Türkiye'ye yönelik iddialarını ise yersiz ve ciddiyetsiz bulduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 7’nci Küresel Forumu’nun resmi açılışı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Foruma katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Azerbaycanlı basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Medvedev’in iddiaları ciddiyetsiz ve yersiz”

Çavuşoğlu, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın savaşı destekleyen açıklamalarını eleştirdi ve Ermenistan tarafının siyasi çözüm istemediğini vurguladı.

"Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarının sorumlusu olan kişilerden, olumlu yaklaşım beklemek, barışçıl çözüm beklemek fazla iyimserlik olur. Ermenistan siyasi çözüm istemediği için ateşkesi ihlal etmiştir. Azerbaycan tek taraflı ateşkes ilan ederek, sorunun barışçıl yollardan çözülmesini istediğini bir kez daha göstermiştir’’ diyen Çavuşoğlu, Rusya Başbakanı Medvedev'in Türkiye'ye yönelik iddialarını ise yersiz ve ciddiyetsiz bulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu tür iddiaları yersiz, mesnetsiz buluyoruz. Türkiye’nin bu konuda tutumu belli. Ateşkesi kim ihlal etti? Ermenistan. Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan’a telefon açtı da siz Azerbaycan’a saldırın mı dedik? İddianın bir ciddiyeti olması gerekiyor" dedi.