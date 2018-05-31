Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya sussa Erdoğan susmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız olanların rahatsız olma sebepleri de bu. Kendi halkları da liderlerini sorguluyor. 'Erdoğan, Kudüs konusunda susmuyor, siz niye konuşamıyorsunuz?' diye sorguluyorlar. Dünya sussa Recep Tayyip Erdoğan susmaz" dedi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, kendisinin de Gündoğmuş'ta, Toroslarda doğduğunu, vatan ve millet sevgisini, örf ve adetleri bu topraklarda öğrendiğini söyledi.

Devletten gelen en iyi hizmetleri Gündoğmuş'a getirmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, yeni devlet hastanesinin temeliyle ilçede kalıcı doktor bulunacağını belirtti. Çavuşoğlu, Gündoğmuş'un yol sorununu da çözdüklerini dile getirdi.

Emniyet, din görevlileri, sağlık ve öğretmenlerin ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracaklarını anımsatan Çavuşoğlu, ekonomi büyüdükçe bu millete hizmete verenlerin daha refah içerisinde yaşamaları için çaba gösterdiklerine değindi.

İnsan odaklı siyaset yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Siyasetimizin merkezinde milletimiz var. 16 yıldır yol, adalet sarayı, hastaneler, okullar yaparken, eğitime önem verirken insanı merkeze koyduk. Bugün devletimiz hiç kimseyi mağdur etmiyor. Kimse başkasına muhtaç değil. Engelli, dul, yetim kim olursa olsun eğitim, evde bakım konusunda devletimiz yanındadır. Devletimizin verdiği maaşlarla vatandaşlarımız kimseye muhtaç değil. Devlet bunun için vardır. Devlet milleti için vardır. Millet zaten devlet için ne yapacağını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunların politikası yıkım"

Yeni sistem ile Türkiye'yi şaha kaldıracaklarını savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ile ilgili bir hedefi olan var mı? Yok. Yapamazlar. Böyle bir dertleri yok. Bunların politikası yıkım. 'Onu yıkayım da ne olursa olsun. Onu yaptırmam, bunu yaptırmam' diyorlar. Bizim 16 yılda yaptıklarımızı, diklenmeden dik duruşumuzu kabullenemeyenler, hazmedemeyenler var. Batılı ülkeler ve bazı Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz 'Nasıl oluyor da bu kadar dik duruyorsunuz?' diye soruyorlar. İşte Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız olanların rahatsız olma sebepleri de bu. Kendi halkları da liderlerini sorguluyor. 'Erdoğan, Kudüs konusunda susmuyor, siz niye konuşamıyorsunuz?' diye sorguluyorlar. Dünya sussa Recep Tayyip Erdoğan susmaz. Kudüs davasına da sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. Sadece insani yardım meselesi değil. Evladı fatihanlarla 100 yıl sonra tekrar buluştuk. Azerbaycan ile Orta Asya ile tekrar kucaklaştık. Bugün Özbekistan her şeyi Türkiye ile yapmak istiyor. Biz kardeşiz. Oralar bizim ata mekanımız."

Dünyadaki adaletsizlikler ve zulümlere karşı sloganlarının "Dünya 5'ten büyük" olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu adaletsizliklerin değişimine Türkiye katkı sağlayacak. BM reform komisyonunun içindeyiz. Bu örgütü de reforme edeceğiz. Bu örgüt şu anda güvenilirliğini kaybetmeye, görünürlüğü yok olmaya, itibarı zedelenmeye başladı. Böyle giderse kendisi de yok olur gider. O zaman başka bir örgüt çabası içinde olunur. Şartlar 1944 şartları değil. O yüzden herkes kendine çeki düzen verecek, kendisini reforme edecek. Kendisini yenilemeyenler yok olur gider. Biz her zaman 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, dünyadaki adaletsizlikleri gündeme getirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.