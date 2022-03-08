T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı

"Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu"

08 Mart 2022 00:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’dan 372 Türk vatandaşının Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Çavuşoğlu paylaşımında, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi. (İHA)

çavuşoğluukraynatahliyetürkukrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24