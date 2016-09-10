Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece yarısından önce belki iyi haberler alırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Suriye'de bayramdan önce ateşkes başlaması için çalıştıklarını belirterek "Bu gece yarısından önce belki de iyi haberler alırız" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklaması söyle:

"Bayramdan önce ateşkesin başlaması amaçlanıyor. Süreç yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından önce belki de iyi haberler alırız. Ateşkes olmadan müzakereler kolay değil. Bu geçiş hükümeti Suriye'yi seçimlere nasıl hazırlayacak, arazide şartların oluşması, DAEŞ'e ve diğer terör örgütlerine yönelik mücadele de devam ediyor. Terör örgütlerinin de Suriye ve Irak'tan temizlenmesi gerekiyor ki bu şartlar oluşsun. Tarafların mutabık kalması yetmiyor. Suriye'de barışın ve huzurun gelmesi gerekiyor. Tarih vermek zor."