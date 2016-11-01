Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başika Kampı gereksiz bir gerginlik yarattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Musul kentinin yakınlarında bulunan Başika Kampı'nın amacının yerel güçleri eğitmek olduğunu ancak gereksiz gerginlik yarattığını söyledi. Çavuşoğlu, Bağdat yönetimi ile yaşanan krizin çözümü için ise diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'daki üste görev yapan Türk askerlerini ziyareti sırasında konuşan Çavuşoğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına verdiğimiz önemi en iyi Bağdat yönetimi bilir. Herkesten daha fazla güçlü destek veriyoruz. Başika kampı gereksiz bir gerginlik yarattı. Olmaması gereken bir gerginlikti ama biz bunu yoluna koymak için de diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu arada Anadolu Ajansı, konuyla ilgili yayımladığı ilk haberinde düzeltme yaparak, Bakan Çavuşoğlu'na atfen verilen "Başika Kampı'nın amacı da DAEŞ'e karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi." ifadesini "Başika kampının amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir gerginlik yarattı." cümlesiyle değiştirdi.

Türkiye Başika'da ne yapıyor?

Musul'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Başika Kampı nedeniyle Türkiye ile Irak arasında bir süredir ciddi bir kriz yaşanıyor. Irak, üsteki Türk askerlerinin varlığının egemenliğinin ihlali olduğunu öne sürüyor ve geri çekilmesini talep ediyor. Türkiye ise buradaki askeri varlığını kendi güvenliği açısından kritik önemde görüyor.

Dışişleri Bakanı, Başika Kampı'nın "gereksiz bir gerginlik yarattığını" ancak bunun yoluna koyulması için diplomatik çabaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Krizin çözümü çabaları kapsamında Irak'tan bir heyetin gelmesinin beklendiğini belirten Çavuşoğlu, İran'ın da bu süreçte olumlu katkı yapması halinde bunun memnuniyet yaratacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Ankara-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi için arabuluculuk yapabileceği açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başika konusunda biz herkesin yapıcı rolüne evet deriz. Esasen Irak bizim kardeş ve komşu ülkemiz. Irak halkı da bizim kardeşimiz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına verdiğimiz önemi en iyi Bağdat yönetimi bilir. Herkesten daha fazla güçlü destek veriyoruz. Başika kampı gereksiz bir gerginlik yarattı. Olmaması gereken bir gerginlikti ama biz bunu yoluna koymak için de diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta müsteşarımız Bağdat'a gitmişti. Şimdi de Bağdat'tan bir heyet bekliyoruz. Tabii İran'ın da burada pozitif bir katkısı olursa bundan memnun oluruz. Çünkü İran da bizim komşumuz aynı şekilde Irak, Suriye hepsi bizim komşularımız. Komşularımızın hepsiyle de ilişkilerimizin en iyi düzeyde götürmek isteriz. Onların çözümlerine katkı yapıyoruz. Başika kampının amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi. Şimdi olumlu adımları atıyoruz. İran'ın bu yaklaşımı için onlara teşekkür ederiz."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başika gerginliğine ilişkin olarak "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olabilecek terör saldırıları için bir sigortadır" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım ne demişti?

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" demişti.