Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesini sağlamak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelecek olmalarına ilişkin olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Selvi'nin aktardığına göre Çavuşoğlu, toplantıdan beklentileri hakkında şunları söyledi:

"Bakanlar düzeyinde ilk toplantı. Bir sonuç almak için çaba göstereceğiz ama önemli olan bu zeminin sağlanmasıydı. Bu sağlandı. Şimdi amacımız bu zeminin sonuç doğurması ve ileriye dönük daha önemli adımların atılmasına imkân sağlaması.

Asıl hedefimiz üç liderin bir araya gelmesini sağlamak. Cumhurbaşkanımız ile Putin ve Zelenski’nin üçlü toplantı yapmasını temin etmek."

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