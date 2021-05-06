Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü. Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.



Bakan Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle görüştü.



Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Covid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri ve Bakanlığımızın AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alındı" denildi.