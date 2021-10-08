Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: AB, Türkiye'ye 8 yılda iklim değişikliği konusunda 28,8 milyon Euro fon verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine verdiği yanıtta “İklim değişikliği konusunda 2013-2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD’ın faydalanıcısı oldukları projeler için AB tarafından sağlanan fon katkısı toplam 28,8 milyon Euro’dur” açıklamasını yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; iklim değişikliği konusunda Avrupa Birliği tarafından sağlanan fon katkılarını ve alınan fon katkıları ile yapılan çalışmaları sordu.

Tutdere, önergesinde; 2013-2021 yılları arasında AB iklim fonlarından kaç liralık destek alındığını, alınan destekler kapsamında hangi çalışmaların yapıldığını ve hangi çalışmaların yapılmasının planlandığının açıklanmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tutdere’nin sorularına “İklim değişikliği konusunda 2013-2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD’ın faydalanıcısı oldukları projeler için AB tarafından sağlanan fon katkısı toplam 28,8 milyon Euro’dur” yanıtını verdi.

Tutdere, Çavuşoğlu’nun yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Türkiye, Avrupa Birliği kurumlarının sağladığı doğrudan iklim finansmanı yardımlarından en fazla yararlanan ülkelerden birisidir. 8 yıllık süreçte iklim değişikliği konularında faaliyet yürütmek üzere AB’den 28.8 milyon Euro fon alınmış fakat bu paraların nerelere gittiği veya bu paralarla hangi çalışmaların yapıldığı açıklanmamıştır. İklim değişikliği konularına uzak ve alakası olmayan bir kurum olan AFAD'a bu paraların neden aktarıldığı, aktarılan bu paralarla hangi çalışmaların yapıldığı ise saklı bırakılmıştır.” (ANKA)