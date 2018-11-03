Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD, Türkiye'ye yaptırım kararından vazgeçmek istedi, bizi aradı

Türkiye'nin dönem başkanlığında, Antalya'nın evsahipliğinde düzenlenen D-8 Konseyi 18. Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasıyla ilgili, "ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eşzamanlı olarak bildirmiş olduk" dedi.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Bizde ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararlarına uymak durumundayız. Bunun dışındaki yaptırımlara karşıyız.

ABD bu kararından vazgeçmek istedi

- ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eşzamanlı olarak bildirmiş olduk.

- Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerce siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ticari savaşların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Ve birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz."

- Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını önerdik. Buna ilişkin kavram kağıdımızı da sizlere sunduk. D-8 takas odasına katılım aşamalı olabilir, merkez bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında tartışabilirler ve bize öneriler getirebilirler."