Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, "Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor. Bizim açımızdan birinci konu YPG'ye desteğin kesilmesi" açıklamasında bulundu.
Aralık ayında yapılan Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde liderler Türkiye'ye yönelik yaptırım listesinin genişletilmesine karar verirken daha ağır yaptırımların mart ayında görüşüleceğini söylemişti.