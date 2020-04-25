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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 60 binin üzerinde vatandaşımızı getirdik

25 Nisan 2020 22:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasından itibaren 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini ve Türkiye'deki farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" açıklamasında bulundu.

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