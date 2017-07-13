Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 15 Temmuz’u en iyi anlayan ülkelerden biri Burkina Faso

Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '15 Temmuz darbe girişimini en iyi anlayan ülkelerden birinin Burkina Faso olduğunu' belirterek, "Çünkü Burkina Faso da çok ciddi bir darbe ve terör girişimiyle karşı karşıya kaldı" dedi.

Başkent Vagadugu’daki Başkanlık Sarayında gerçekleşen görüşmenin ardından Kabore ve Çavşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

'Şerefli insanlar ülkesi' Burkina Faso'yu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, Kabore ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra savunma sanayisi alanında neler yapılabileceğini konuştuklarını dile getirerek, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. Türk firmalarının madencilik tekstil ve inşaat alanlarında Burkina Faso’ya ciddi ilgisi var" dedi.

Devlet Başkanı Kabore ile eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini de değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, talep olması halinde Türkiye Burslarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimini en iyi anlayan ülkelerden birinin Burkina Faso olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü Burkina Faso da çok ciddi bir darbe ve terör girişimiyle karşı karşıya kaldı. Çok şükür bunun üstesinden geldi. Bizim milletimiz de 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yendi" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'nün Burkina Faso'daki yapılanmasını da Kabore ile görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz bir yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümüdür. Dost ve kardeş Burkina Faso, Türkiye ile olan dayanışmasını hemen göstermiştir. Bu darbeyi gerçekleştirmek isteyen örgütün Burkina Faso’da da dernek ve okulları var. Bu konuda hem beklentilerimizi hem de birlikte hangi adımları atabiliriz, bunları da değerlendirdik. Masum sivil halkı uçaklarla bombalayan ve üzerinden tanklarla geçen bu hainler her yerde her şeyi yapabilir. O yüzden bunlar sadece Türkiye için değil, bulundukları her yer için bir tehdittir."

Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Kabore'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti.

Devlet Başkanı Kabore da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde taraflar arasında imzalanan anlaşmaların nasıl uygulanacağını konuştuklarını söyleyerek, "Türkiye büyük bir ekonomik güç. Burkina Faso da kalkınmak için bu güçten yararlanmak istiyor" diye konuştu. Türkiye'nin, Burkina Faso’ya ekonomik ve askeri alanlarda destek verdiğini belirten Kabore, amaçlarının iki ülke ilişkileri güçlendirmek olduğunu kaydetti. Kabore, Çavuşoğlu'na, eğitim burslarının iyileştirilmesi, askeri iş birliği ve ikili ilişkiler hakkındaki açıklamaları için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Katar krizini de değerlendiren Çavuşoğlu, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Katar'ın bugüne kadar terörle mücadelede hep bizimle beraber olduğunu biliyorum. Katar'ın imzaladığı bu anlaşma esasen terörle mücadeledeki kararlılığın ve samimiyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.