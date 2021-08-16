Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Afganistan misyonunu savundu: Yaşananlar, Saigon'un aynısı değil

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazar günü çeşitli siyasi televizyon programlarına çıkarak ABD'nin Afganistan' misyonunu savundu ve Kabil'in Taliban'ın eline geçmesiyle 46 yıl önce Vietnam'da Saigon'un düşüşü arasında yapılan kıyaslamalara karşı çıktı.

"Bu yaşananlar açıkça Saigon ile aynı şey değil" diyen Blinken, "Afganistan'a 20 yıl önce kafamızda tek misyonla girdik; bize 11 Eylül'de saldıranlarla ilgilenmek için. Bu görev başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

1975'te Vietnam savaşının ardından Saigon'un düşmesiyle ABD personeli, şehirdeki büyükelçiliğinin çatısından helikopterlerle tahliye edilmişti. Kabil'de de vatandaşların helikopterlerle tahliye edilirken fotoğraflarının çekilmesinin ardından sosyal medyada iki kare sıkça kıyaslanmaya başlandı. Blinken, iki olay arasında paralellik olmadığını ifade etti.

Blinken, "El-Kaide ciddi anlamda yok olmaya yaklaştı. Bize Afganistan üzerinden tekrar saldırma kapasiteleri artık yok" dedi.

ABD'nin askeri varlığını önceki yönetim tarafından belirlenen 1 Mayıs'ın ötesinde korumanın Taliban'ın ABD personeline saldırmasına neden olacağını ifade eden Blinken, "Böyle bir durumda insanlara 20 yıllık bitmesin gereken bir savaş için neden Afganistan'a on binlerce asker gönderdiğimi savunmam gerekirdi" dedi.