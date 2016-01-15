Dışişleri Bakanı: Bir akademisyen bugün sms attı, bildiriyi bilmeden imzaladığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında PKK terör örgütüne destek verenleri eleştiren Çavuşoğlu, "Bir akademisyenin bugün sms attı, bildiriyi bilmeden imzaladığını söyleyerek pişmanlığını açıkladı" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'ni "Teröre güç veren destek veren herkes aynıdır" şeklinde eleştirdi.

"İÇERİĞİNE BİLE BAKMADAN İMZA ATMIŞ"

Bu sabah telefona baktığımda bir akademisyen arkadaş mesaj atmış. Bu bildiriye sırf dayanışma olsun diye, içeriğine bile bakmadan imza atmış. PKK bugün Avrupa, Amerika ve bütün dünyanın terör listesinde. Ben bu tür bir dayanışmayı kabul görmüyorum. Teröre güç veren destek veren herkes aynıdır. Bebekleri öldüren bir terör örgütü ile dayanışma gösteriyorlar ve buna ifade özgürlüğü diyorlar. Operasyon yapıldığı zaman buna katliam demek, tamamen terör propagandasıdır.

AYRIM YAPMIYORLAR

Biz nasıl doğuda Kürt vatandaşlarımızla teröre destek verenleri ayırıyorsak onlarda bunu yapmalıdır. Halkını koruyan devlete 'Zalim' demek başka bir yere çıkıyor. Şunu deseler terör bitsin eski günlere dönülsün bende altına imza atarım. Terörü destekleyen, insanların hayatını zindan eden, haraca bağlayanları desteklemek başka bir şeydir.