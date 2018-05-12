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Dışişleri Bakanı: ABD'nin aldığı karar yanlıştır!

"Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz"

12 Mayıs 2018 13:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım" dedi. "Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Filistin davasını hiçkimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Arap gazetecilerle bir araya gelen DIşişleri Bakanı'nın açıklaması şöyle:

"ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiçkimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasının savunmaya devam edecektir."

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