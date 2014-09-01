Dışişleri: ABD'nin dinleme faaliyetleri derhal sonlanmalı

Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos 2014 tarihinde Alman basınında yayımlanan, ABD istihbarat makamlarının Türkiye’ye yönelik faaliyetlerine dair haberlerin ilgili makamlarla birlikte incelendiğini bildirdi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İddiaların doğru olması halinde, bu tür faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği ve iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığı açıktır. ABD’nin, söz konusu iddiaları araştırarak, doğru olmaları halinde devlet kurumlarımız ve dış temsilciliklerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerini derhal sonlandırması beklenmektedir. ABD makamlarının söz konusu haberdeki vahim iddiaları ciddiyetle ele alarak tarafımıza tatminkar bir açıklama sunması talebi bugün (1 Eylül) Bakanlığımıza davet edilen ABD’nin AnkaraBüyükelçiliği Maslahatgüzarı'na iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.