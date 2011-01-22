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DIŞİŞLERİ "AÇIK KAPI"DAN MEMNUN ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 19:39

-DIŞİŞLERİ "AÇIK KAPI"DAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programıyla ilgili İstanbul'da yapılan müzakerelerde, "tarafların, önümüzdeki dönemde görüşmelerin sonuçları temelinde, sorunlu konuların çözüme kavuşturulması amacıyla görüşmelere kapıyı açık bırakmalarından" memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran'ın, 21-22 Ocak günlerinde İstanbul'da Türkiye'nin evsahipliğinde bir araya geldikleri hatırlatılarak, "Taraflar, nükleer konularda işbirliği için ortak zemin bulunmasına yönelik temaslarda bulunmuşlar, bu vesileyle karşılıklı beklentilerini dile getirmişlerdir" denildi. Açıklamaya göre, görüşmeler sırasında Viyana Grubu ülkeleri (ABD, Rusya, Fransa) ile İran, ilk kez ayrı bir toplantı da yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin görüşmeler boyunca "vaki talepler çerçevesinde taraflarla temas halinde olduğunu, gerekli yapıcı telkinlerde bulunduğunu" belirterek, "bu süreçte esas olanın, tarafların kendi aralarında bir uzlaşmaya varmaları olduğunu" kaydetti.  Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tarafların, önümüzdeki dönemde görüşmelerin sonuçları temelinde, sorunlu konuların çözüme kavuşturulması amacıyla görüşmelere kapıyı açık bırakmalarını memnuniyetle karşılıyor ve İstanbul'da yapılan önerileri ayrıntılı biçimde değerlendirmelerini bekliyoruz. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecin ilerletilmesi, konunun barışçı bir çözüme kavuşturulması yönünde gayretlerini sürdürecektir."

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