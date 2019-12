-''Dişi ve damızlık hayvan kesimi yasaklansın'' ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Tarım Federasyonu Başkanı Hakan Yüksel, erken yaştaki dişi buzağı, dişi kuzu, dişi süt danası ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kesimlerinin bir an önce yasaklanması gerektiğini belirtti. Yüksel, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayvan sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekerek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara, ''Yasakları beklemeden, kendi çocuklarımızın geleceğini de düşünerek kurbanlık seçiminde dikkatli olalım'' uyarısında bulundu. -''Angus tutmadı küçükbaşa yönelecekler''- Türkiye'de ihtiyacın karşılanması için küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon adedin üzerinde olması gerektiğini belirten Yüksel, Türkiye'deki küçükbaş hayvan sayısının bugün itibariyle 20 milyonun altında olduğunu kaydetti. ''Büyükbaş hayvan krizini'' çözmeye çalışırken, küçükbaş hayvanların karaborsaya düştüğünü savunan Yüksel, ''Kurban olarak angusların çok talep görmediği herkesin malumudur. Bu nedenle de herkesin küçükbaşa yöneleceğini aşinadır'' diye konuştu. Yüksel, Türkiye'deki hayvan varlığının korunması için erken yaştaki dişi buzağı, dişi kuzu, dişi süt danası ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kesimlerinin yasaklanmasını talep etti. -''Altın kuzu hastalığı''- Her yıl farklı senaryoların ortaya atıldığını iddia eden Yüksel, şöyle konuştu: ''Her sene aynı senaryolarla karşılaşıyoruz. Kime sorsan bizden kaynaklanmıyor diyorlar. Önce deli dana dediler elimizdeki damızlıkları mezbahaya gönderdik, günü kurtardık kurtarmasına ama kırmızı eti sadece kasap, market vitrinlerinden seyrediyor olduk. Kuş gribi dediler, kanatlı hayvanlarımızı katlettik, köylerimizde bile tavuk görünmez oldu. Yumurta desen son 3 yılda yüzde 300 arttı. Tavuğunuz yok ki yumurtanız olsun. Şimdi de altın kuzu hastalığı var. Bunu duymadınız değil mi? Evet bu da yeni, 1 kilo kuzu eti 80 TL olursa bunun adı da altın kuzu hastalığı olur. Ulaşamadıktan sonra adının ne önemi var. Artık, mecburen katılım sağladığımız bu senaryolara bizler müdahale edemiyorsak bari Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müdahale etmeli.''