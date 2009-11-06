Dişi su örümcekleri romantikmiş

Dişi su örümceklerinin "çok romantik olduğu", çiftleşmeye daha "hevesli" erkekler yerine sakinleri tercih ettikleri ortaya çıktı.



Arizona Üniversitesi'nden Omar Tonsi Eldakar, yaptıkları araştırmanın, çiftleşme konusunda erkekler ne kadar "saldırgansa", şanslarının o kadar fazla olduğunu iddia eden önceki araştırmalara gölge düşürdüğünü belirtti.



Bazı su örümceklerini toplayan araştırmacılar, erkekleri, çiftleşmeye ne kadar hevesli olduklarını gösteren renklerine göre ayırdı.



Bilim adamları, daha sonra altı erkek ve altı dişiyi, farklı gruplar halinde, ayrı ayrı odacıklarda bir su bölmesine koydu.



Her odacıktakileri en az bir saat izleyen bilim adamları, sakin erkeklerle diğer erkekler aynı yerde bulunduğunda, "atılgan" erkeklerin dişiyle çiftleştiğini, ancak odacıkların kapıları açılıp hayvanların diğer odacıklara gidiş-gelişi serbest bırakıldığında, dişilerin sakin erkeklerin olduğu yere gittiğini, dişilerin bu erkeklerle çiftleşme konusunda daha başarılı olduğunu gördü. Araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.