Dişi kuş yuvayı polis arabasına yaptı

ABD’de Ohio’nun Parma kentinde polis aracının üzerine bir güvercin yuva yaptı. Güvercinleri gören Parma Polis Departmanı polisleri kuşu kovalamak yerine onun rahatını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya karar verdi.

Ajanimo’nun haberine göre, araç önce güvenlik kordonuna alındı. Güvercinin güneş altında kalmasını istemeyen polisler aracın camına batla bir şemsiye tutturdu.

‘Gerty’ ismi verilen şanslı güvercinin aç kalmaması için polisler solucan bile getirdi. Polis departmanı sözcüsü, “İnsan ve hayvan, tüm yaşamları önemsiyoruz” dedi.