T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dişi kuş yuvayı polis arabasına yaptı

“İnsan ve hayvan, tüm yaşamları önemsiyoruz”

20 Haziran 2016 21:07

ABD’de Ohio’nun Parma kentinde polis aracının üzerine bir güvercin yuva yaptı. Güvercinleri gören Parma Polis Departmanı polisleri kuşu kovalamak yerine onun rahatını sağlamak için ellerinden geleni yapmaya karar verdi.

Ajanimo’nun haberine göre, araç önce güvenlik kordonuna alındı. Güvercinin güneş altında kalmasını istemeyen polisler aracın camına batla bir şemsiye tutturdu.

‘Gerty’ ismi verilen şanslı güvercinin aç kalmaması için polisler solucan bile getirdi. Polis departmanı sözcüsü, “İnsan ve hayvan, tüm yaşamları önemsiyoruz” dedi.

 

ETİKETLER

Dişi kuşpolisaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24