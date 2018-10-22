Dişi aslan, üç yavrusunun babasını öldürdü

ABD'deki bir hayvanat bahçesinde bir dişi aslan, üç yavrusunun babası olan bir aslanı öldürdü.

Indiana eyaletindeki Indianapolis Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen olayda 12 yaşındaki dişi aslan Zuri, 10 yaşındaki erkek aslan Nyack'a saldırdı.

Hayvanat bahçesi çalışanları Nyack'ın boynunu ısıran Zuri'yi tüm çabalara rağmen vazgeçiremediklerini, Nyack'ın ölüm nedeninin boğulma olarak kayda geçtiğini açıkladı.

İki aslanın 2015 yılında dünyaya gelen üç yavrusu bulunuyor.

Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan yetkililer, yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını, Nyack'ın müthiş bir aslan olduğunu ve özleneceğini yazdı.

Aslanların kaldığı bölümden gelen sıra dışı kükremeler üzerine olay yerine intikal ettiklerini belirten yetkililer, iki aslanı ayırmaya çalışırken bir süre sonra Nyack'ın hareketsiz kaldığını ve Zuri'nin yalnızca bu noktadan sonra partnerinin boynunu bıraktığını belirtti.

Hayvanat bahçesi çalışanları, orada bulunan hayvanlarla derin bağlar geliştirdiklerini ve Nyack'ı da ailelerinden biri gibi gördüklerini söyledi, soruşturma bitene kadar aslanların tutulduğu koşullarda herhangi bir değişiklik planlanmadığını açıkladı.